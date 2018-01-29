В КНДР больше 81 тысяч человек страдают от свиного гриппа

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Больше 81 тысяч жителей КНДР страдают от вируса H1N1, который известен как "свиной грипп". Четверо уже скончались от данной болезни.

Представители Международной федерации Красного Креста сообщают, что на сегодняшний день количество болеющих от "свиного гриппа" в КНДР насчитывается больше 81 тысячи граждан. Сообщается, что с 1 декабря минувшего года в стране было зарегистрировано 130 тысяч людей с подозрением на заболевание вирусом. Только 80 тысяч были подтверждены. Один взрослый житель и трое детей не смогли справиться с болезнью, которая закончилась для них смертельным исходом.

Известно, что практически половину заболевших составляют дети и подростки (24,5% и 22,8% соответственно).