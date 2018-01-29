VistaNews.ru


В КНДР больше 81 тысяч человек страдают от свиного гриппа

Сегодня, 12:50

Больше 81 тысяч жителей КНДР страдают от вируса H1N1, который известен как "свиной грипп". Четверо уже скончались от данной болезни.

Представители Международной федерации Красного Креста сообщают, что на сегодняшний день количество болеющих от "свиного гриппа" в КНДР насчитывается больше 81 тысячи граждан. Сообщается, что с 1 декабря минувшего года в стране было зарегистрировано 130 тысяч людей с подозрением на заболевание вирусом. Только 80 тысяч были подтверждены. Один взрослый житель и трое детей не смогли справиться с болезнью, которая закончилась для них смертельным исходом.
Известно, что практически половину заболевших составляют дети и подростки (24,5% и 22,8% соответственно).


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.