Интернет-магазин из Украины прислал американке яд вместо шапки олигарха

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Сотрудники интернет-магазина из Украины прислали американке яд скорпиона вместо шапки олигарха. Девушка сделала заказ на сайте Amazon в магазине RussianBear, о чем поведала в социальной сети Twitter.

По словам гражданки Америки, она сделала заказ в магазине RussianBear, где присмотрела для себя шапку для бани с надписью на украинском языке «олигарх». Спустя месяц посылка была доставлена клиенту, но последняя была шокирована исходом события. Вместо долгожданного аксессуара девушка получила запрещенное лекарство от рака, сделанное из яда скорпиона.

Пользователи соцсети Twitter отметили, что эта ситуация является идеальным прикрытием для провоза различных нелегальных препаратов, ведь никто на таможне не станет проверять посылку со шляпой. С этим мнением согласились многие юзеры. Это спровоцировало других людей поделиться подобными инцидентами. К примеру, одна девушка заказала на Amazon ободок с цветами для прически, а получила секс-игрушку.