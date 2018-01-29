Супруг датской королевы попал в госпиталь

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Супруг действующей датской королевы Маргрете II попал в госпиталь. Королевским мужем является принц Хенрик, которому сейчас 83 года.

По сообщению, которое распространил королевский дворец Дании, ныне он находится в одном из медучреждений Копенгагена.

Перед этим принц Хенрик посещал Египет. Там он и заболел, после чего последовала его госпитализация.

Члена датской королевской семьи доставили на родину, где продолжили его лечение в Королевской больнице. Сейчас ему предписано прохождение дополнительных обследований, чтобы выяснить точную причину недомогания.

Знатоки датских королевских традиций уже напомнили следующий факт. Принц Хенрик не пожелап, чтобы его похоронили после его смерти рядом со своей супругой – датской королевой.

До этого он неоднократно заявлял СМИ о недовольстве собственной жизнью при датском королеском дворе. Он уже отказался от титула принца-консорта, наданного ему. Это произошло вскоре после того, как венценосный мужчина ушёл на пенсию.

Королевский дворец после этого распространил сведения, что ему, назадолго до этого, был поставлен диагноз слабоумия.