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Альпинисты из Польши спасли французскую коллегу в Гималаях

Вчера, 23:51

Удалось спасти застрявшую в Гималаях альпинистку. Выручили ее представители Польши.

Спасательная бригада из Польши нашла французскую альпинистку, которая попала в передрягу во время восхождения на гору Нанга-Парбат в пакистанских Гималаях. Другого любителя покорять горы, польского туриста разыскать не вышло возможным. Гости из Франции и Польши вдвоем пытались взобраться на вершину Нанга-Парбат, но застряли на склоне по причине плохой погоды и негативного состояния здоровья мужчины. В результате женщина приняла решение подниматься наверх сама.

На помощь ей пришли альпинисты, которые поймали сигнал от коллег при восхождении на гору, находящуюся в двух сотнях километров от той вершины, которую намеревались покорить мужчина и женщина. Последнюю удалось обнаружить на высоте 6,7 тысяч метров, далее ей помогли спуститься в лагерь. Девушка сильно замерзла, но ее жизни угроз нет. Ее партнера по восхождению найти не удается.


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