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Кейт Миддлтон отдала свои волосы детям

Вчера, 23:31

Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, состригла около 20 см своих волос и анонимно пожертвовала их на парики для детей, болеющих раком.

Ни для кого не является секретом тот факт, что дети, которые болеют раком, проходят тяжелое лечение и различные процедуры, одной из которых является химиотерапия, вследствие которой дети остаются без волос. Кейт Миддлтон волнует данная проблема и она анонимно отправила свои волосы в одну из благотворительных организаций.

Собеседник издания при Королевском дворе высказался по этому поводу так: "Теперь где-то маленькая девочка будет носить волосы настоящей принцессы."

Также в средствах массовой информации обитают данные о том, что третий ребенок принца и принцессы планирует появиться на свет в апреле этого года.


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