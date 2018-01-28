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На уроке в Китае разделали свинью на глазах у 600 детей

Вчера, 23:12

В Китае в городе Эньши прошел неординарный урок анатомии. Учитель, переодетый в костюм повара, на глазах у своих учеников разделал свинью. Сообщается, что родители знали о предстоящем уроке.

Видео с резонансом разлетелось по сети и вызвало шквал различного рода комментариев. В свою очередь директор школы Хуан Фэнли поспешил объяснить, что обучение правильному убою свиней является многовековой традицией в этой провинции Китая. Кроме того, таким образом, по мнению директора учебного учреждения, дети получили возможность узнать больше о строении организма животных.

Родители учеников знали о предстоящем уроке анатомии, и никто из них не был против. Когда с разделкой мяса было покончено, в школе стали готовить угощения и праздновать китайский Новый год.


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