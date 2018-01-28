В Ботсване слон напал на туристов

Вчера, 21:50

Инцидент произошел 20 февраля в Национальном парке Чобе в Ботсване. Вероятно, животное разглядело туристов как угрозу для себя и своей семьи. Туристы отделались легким испугом, сообщает издание Looptt.com.

В сети появился видеоролик, в котором видно, как сидящие в автомобиле туристы наблюдают за животными. Самка слона переходит дорогу вместе со своим детенышем. А вот самцу наблюдение со стороны туристов не пришлось по душе, поэтому он дико заревел и бросился в атаку на транспортное средство. Слон догнал машину и несколько раз сильно ударил ее. В результате животное повредило бивень и прекратило атаку.

Инцидент в парке обошелся без травм для туристов, снимавших произошедшее.