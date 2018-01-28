VistaNews.ru


В Канаде мужчина выиграл 19 миллионов в лотерею

Вчера, 20:34

Жителю провинции Онтарио в Канаде повезло выиграть в национальной лотерее 19 миллионов.

 

Согласно регламенту розыгрыша, участники должны предоставить свой билет, а имена победителей незамедлительно подлежат огласке. Счастливыми номерами в тот день оказались 7, 8, 13, 24, 28 и 25, а также бонус-число 26.

В ассоциации Atlantic Lottery сообщают, что победитель "9 из 46" получил 23 000 000 долларов Канады (примерно 19 000 000 долларов США). Еще один участник программы стал обладателем  "утешительного приза" —  1 000 000 канадских долларов (810 000 долларов США).

Жителями каких городов являются победители, не сообщается.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.