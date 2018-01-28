В Канаде мужчина выиграл 19 миллионов в лотерею

Вчера, 20:34

Жителю провинции Онтарио в Канаде повезло выиграть в национальной лотерее 19 миллионов.

Согласно регламенту розыгрыша, участники должны предоставить свой билет, а имена победителей незамедлительно подлежат огласке. Счастливыми номерами в тот день оказались 7, 8, 13, 24, 28 и 25, а также бонус-число 26.

В ассоциации Atlantic Lottery сообщают, что победитель "9 из 46" получил 23 000 000 долларов Канады (примерно 19 000 000 долларов США). Еще один участник программы стал обладателем "утешительного приза" — 1 000 000 канадских долларов (810 000 долларов США).

Жителями каких городов являются победители, не сообщается.