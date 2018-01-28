Девушек армии Израиля, уподобившихся курсантам из Ульяновска, уволили

Вчера, 20:22

Девушек армии Израиля, «уподобившихся» курсантам из Ульяновска в своём эротическом танце, уволили. Правда, произошло это ещё три года назад.

Тогда израильские военнослужащие женского пола решились на проведение эротического флэшмоба. Танцевали они, при этом, почти обнажёнными. Композицию для этого они выбрали Benny Benassi "Satisfaction".

Им повезло меньше, чем курсантам Ульяновского лётного училища. Командование израильской части, ознакомившись с содержанием видео, уволило всех его участниц.

Посетители сети, ознакомившиеся с данным видео, поначалу решили, что израильтянки копируют своих «коллег» из Ульяновска. Затем оказалось, что они засняли своё видео в 2015 году. Всё произошло с точностью до наоборот.

Некоторые источники сообщают, что ролик российских курсантов был просмотрен каждым вторым россиянином. Сейчас подобную популярность набирают и израильтянки «трёхлетней давности».