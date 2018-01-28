VistaNews.ru


В Британии началась массовая проверка из-за пьющих отбеливатель детей

Вчера, 20:16

В Великобритании власти обеспокоены повальным применением отбеливающих средств и скипидара, якобы для профилактики возникновения у детей аутизма. Полиция начала массовую проверку по фактам «лечения» такими средствами.

Несмотря на то, что подобные случаи были зафиксированы в Великобритании еще в прошлом году, сейчас «лечение» детей отбеливателем получило характер национальной эпидемии. Все началось с учения одной из религиозных сект, пастырь которой провозгласил, что знает, как уберечь страну от детской заболеваемостью аутизмом. В качестве лекарства, «выгоняющего паразитов», шарлатан назвал средство, состоящее из опасных химических веществ.

Рецепт средства разошелся по социальным сетям мгновенно и множество семей стали поить своих детей составом и даже делать им клизмы из него. В результате, в лечебные учреждения страны стали поступать сотни детей, которые на могли есть, у них наблюдалось критическое обезвоживание организма и мучительные судороги. Сейчас полиция проводит массовую проверку.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.