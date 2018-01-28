В Сумской области во время охоты застрелили депутата

Вчера, 20:03

В Сумской области Украины из-за несчастного случая на охоте погиб депутат Лебединского райсовета Иван Легкий. Местные правоохранители открыли уголовное дело по статье «Убийство», но не исключается и теория об обычном несчастном случае. Информацию об этом сообщает пресс-секретарь областного управления Нацполиции Эльвира Биганова.

По заявлению главы пресс-службы Бигановой, информация о том, что на охоте из-за выстрела скончался человек, поступила правоохранителям сегодня, 28 января, примерно в 10:38. Инцидент произошёл в лесу неподалёку от села Московский Бобрик. Туда сразу же выехала бригада врачей и следственно-оперативная группа, она до сих пор проводит работы на месте инцидента. Оказалось, что погибшим мужчиной был 60-летний депутат Лебединского райсовета, который также занимал должность зампредседателя Лебединской райадминистрации.

По факту данного происшествия оперативники открыли уголовное дело по статье «Убийство». В данный момент полицейские проводят экспертизы для установления всех причин и обстоятельств гибели Ивана Легкого, а также проводят допрос товарищей, которые с ним были на охоте.

Как завершает пресс-секретарь районной Нацполиции, депутат погиб от выстрела мгновенно.