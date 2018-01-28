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Во Львове задержали агрессивных активистов в защиту животных около цирка

Вчера, 19:59

Во Львове около цирка полицейские задержали агрессивных участников акции в защиту животных, которые имели при себе предметы, с помощью которых возможно нанести различные телесные повреждения.

Сотрудники правоохранительных органов сегодня около цирка во Львове произвели задержание радикально настроенных участников акции в защиту животных, которые при себе имели различные металлические предметы и газовые баллончики, и проявляли себя довольно агрессивно. Такую информацию на странице в Facebook разместило управление полиции. Правоохранители предотвратили нарушение порядка в общественном месте при проведении акции, которая была организована на площади у Львовского государственного цирка, расположенного на улице Гороцкая, и изначально заявленной как мирная. Участие в данной акции приняли порядка 30 горожан.

Невзирая на заявления о мирной акции, сотрудники полиции увидели, что у одного представителя в рюкзаке находится металлическая арматура, а просьбу объяснить назначение данного предмета в этом месте он проигнорировал, и лишь начал вести себя агрессивно, нецензурно выражаться, а позже и вовсе попытался убежать. В это время другие участники массовой акции стали бросать на землю разнообразные предметы. Все они были собраны и отправлены на экспертизу, а активистов пригласили в Галицкий полицейский участок.


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