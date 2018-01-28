В Австралии из-за змеи семья поверила в призраков

Вчера, 19:51

В Австралии семья, проживающая в городе Квинсленде, уже поверила в существование призраков. Как оказалось, виной тому змея, которую поймал змеелов по имени Люк и выложил видео в соцсеть.

В одном из жилых домов в Квинсленде стали происходить странные вещи. Вода в сливном бачке могла смываться самостоятельно, что заставило хозяев думать о проживании по соседству с полтергейстом. После недолгих колебаний было принято решение заглянуть в бачок, где, как оказалось, обустроилась змея.

На место ЧП прибыл змеелов по имени Люк, который оперативно поймал виновника шумов. Это была коричневая бойга, пытавшаяся укусить своего освободителя, но тот с молниеносной реакцией избежал опасности. Бойга была выпущена на волю. Подобные инциденты в Австралии далеко не редкость, потому профессия змеелова является очень актуальной, хотя и опасной.