В Венеции стартовал главный европейский карнавал

Сегодня, 16:00

Недавно мировой столицей развлечений традиционно стала Венеция. В городе стартовал главный карнавал всей Европы. Это одно из древнейших празднований, первое упоминание о котором встречается ещё в 1094-м году.

Каждый год более полумиллиона туристов приезжают в Венецию, чтобы стать свидетелями костюмированных шествий и грандиозный шоу. В 2018-м году темой карнавала стала игра во всех её проявлениях. Речь идёт и о кино, и о цирке, о театре и так далее.

В свете огней ночью перед зрителями и жителями Венеции выступили канатоходцы, актёры, циркачи и наряженные люди. Главным мероприятием ночи традиционно сал «полёт ангела». Девушка-акробатка в костюме спустилась с колокольни собора святого Марка по канату на площадь.

Всего торжество будет длиться 18 дней, а завершится 13 февраля, этот день называется «жирным вторником». Такое название он носит, потому что после него сразу же идёт сорокадневный пост перед Пасхой.

Впервые венецианский карнавал упоминается в 1094 году. Однако до 13 века маски не носили. Считается, что гуляния проводят каждый год после победы над патриархом Аквилеи в 1162 году.