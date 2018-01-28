В Польше украинец на грузовике врезался в дом, где спали дети

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Как проинформировали в Dzennik Wschodni, в Польше украинец на грузовике врезался в жилой дом, где спали трое детей. Инцидент зафиксирован в ночь на 28 января в поселке Дорогуча.

По предварительным данным, 47-летний подданный Украины, управляя грузовым автомобилем в Польше на трассе в поселке Дорогуча, допустил выезд своего транспорта с дороги. В результате фура снесла ограждение и разрушила стену жилого дома. В этот момент в комнате, куда въехала машина, спали трое детей. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Отмечается, что причиной аварии является усталость украинца, который уснул прямо за рулем. По результатам судебно-медицинской экспертизы, гражданин был совершенно трезвым. Обрушенное помещение больше не пригодно для дальнейшего проживания. По факту ЧП будет проведена следственная проверка, также установят ущерб, нанесенный польской семье.