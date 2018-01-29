В Индии женщина судится с мужем из-за «мгновенного развода»

Сегодня, 00:15

В Индии 20-летняя женщина судится с бывшим мужем из-за «мгновенного развода». Таковым до недавнего времени официально считалось троекратное произношение супругом слова «талак».

При этом, он произнёс фразу не лично, а с применением письма. Теперь бывшая супруга, вышедшая замуж за этого мужчину в 2016 году, судится по данному поводу, посчитав себя оскорблённой.

Она требует выплаты ей компенсации в размере 780 долларов. В то же время она удовлетворится и полученным от бывшего мужа новым мотоциклом.

По древней мусульманской традиции троекратное произнесение мужчиной слова «талак» (по арабски это значит «развод») обозначает мгновенное расторжение брака и не требует проведения формальных процедур.

До недавнего времени так было и в Индии. Но в августе 2017 года подобную форму развода Верховный суд страны признал незаконной. По мнению судей, она входит в противоречие с основополагающими принципами ислама и провозглашённым равноправием граждан.

До этого мужчины страны активно пользовались такой возможностью расторжения брачных уз. При этом они часто применяли достижения современной электроники, не удосуживаясь предстать перед женщиной лично.

Помимо «мгновенного развода», обиженная индианка сообщила и о дополнительных претензиях. Согласно её заявлению, бывший супруг дурно к ней относился, а его родственники её даже пытали.