Косатки у берега ужаснули плавающих детей

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Недавно на просторы интернета попала видеозапись, сделанная очевидцами происшествия. При просмотре ролика видно, как две косатки на острове Вайхеке в Новой Зеландии приблизились к берегу, где плавали двое детей, а недалеко находились взрослые. Неожиданные гости вселили панику во всех находящихся на пляже людей.

Информационное агентство Daily пишет, что дети по-настоящему испугались косаток и с криками старались от них оторваться. С берега в это время им давали советы взрослые. Они просили несовершеннолетних постараться не двигаться, чтобы животные, которые испугались не меньше, могли бы благополучно уплыть.

Сами дети признаются, что приняли косаток за акул. Специалисты заявляют, что киты часто себя так ведут, то есть подплывают к берегу.

Уточняется, что проплыв возле детей, животные вернулись в океан.

Эксперты также добавляют, что ни косатки, ни акулы людей не едят и даже не нападают на них. В среднем в год от челюстей таких хищников могут пострадать 1-2 человека, даже от укусов пчёл каждый день гибнут сотни тысяч людей, то есть акулы и косатки - безопасны. Если говорить о нападениях, то в основном речь идёт о виде акул, которые водятся в водах западной Африки.