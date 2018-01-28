VistaNews.ru


В Швеции скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад

Сегодня, 14:12

В Швеции скончался основавший компанию IKEA Ингвар Кампрад. Он ушёл из жизни в преклонном возрасте - 91 год.

Сообщение сделано представителями IKEA на официальном аккаунте в Facebook. Согласно предоставленной информации, Кампрад умер в собственном доме. Его смерть была спокойной.

Сотрудники компании информируют, что им будет очень не хватать её основателя, а вспоминать они будут о нём всегда с теплотой.

Кампрад основал IKEA, когда ему было лишь 17 лет. Дела компании сразу же пошли очень успешно. Бизнесмен в период 1973-2014 годов жил на территории Швейцарии.

В 2009 году он стал в этой стране самым богатым жителем. В 2014 году Кампрад вернулся в Швецию. Таким образом он выразил свой протест против слишком высоких, по его мнению, швейцарских налогов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.