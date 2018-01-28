В Швеции скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад

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В Швеции скончался основавший компанию IKEA Ингвар Кампрад. Он ушёл из жизни в преклонном возрасте - 91 год.

Сообщение сделано представителями IKEA на официальном аккаунте в Facebook. Согласно предоставленной информации, Кампрад умер в собственном доме. Его смерть была спокойной.

Сотрудники компании информируют, что им будет очень не хватать её основателя, а вспоминать они будут о нём всегда с теплотой.

Кампрад основал IKEA, когда ему было лишь 17 лет. Дела компании сразу же пошли очень успешно. Бизнесмен в период 1973-2014 годов жил на территории Швейцарии.

В 2009 году он стал в этой стране самым богатым жителем. В 2014 году Кампрад вернулся в Швецию. Таким образом он выразил свой протест против слишком высоких, по его мнению, швейцарских налогов.