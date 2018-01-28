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В Китае женщину случайно застрелили на работе

Сегодня, 11:57

Сотрудница инспекционной службы, занимающейся вопросами экологии города Шаоян, Китай, была случайно застрелена из пневматического оружия в своем офисе.

 Как выяснилось, двое сотрудников, работавшие с 40-летней погибшей, играли с пистолетом, который совершенно случайно и неожиданно выстрелил женщину в голову. По предварительным данным, убийство было неумышленным, так как в каких-либо конфликтах женщина не принимала участие.
Коллеги были задержаны, а один из них взят под стражу за незаконное хранение и использование оружия.
На данный момент по факту возбуждено уголовное дело и выясняются детали инцидента.


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