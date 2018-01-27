На территории зоопарка в Сан-Диего умерла самая старая горилла

Вчера, 22:20

Самая старая в мире горилла скончалась в стенах зоопарка на территории Сан-Диего. По сообщению сотрудников питомника, Виле было на момент смерти 60 лет от рождения.

Трагическая новость потрясла весь интернет 27 января. На всевозможных социальных ресурсах было написано, что скончалась самая старая горилла. Как рассказали служащие питомника, Вила была довольно зрелым приматом. Она прекрасно дожила до 60-летнего возраста. В октябре Вила отметила свой юбилей.

От гориллы Вилы было получено пять поколений малышей, в которых уже на сегодняшний день есть свои семьи. Обезьяна прожила долго и счастливо свой век на Земле. Она перед смертью простилась со всеми сотрудниками зоопарка в Сан-Диего и тихо отошла в мир иной.