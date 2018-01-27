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Жители Казахстана в 40-градусный мороз греются в проруби

Вчера, 22:06

В Казахстане местные жители предпочитают в сильный мороз отогреваться в проруби. Уникальное видео об этом появилось в Сети.

С наступлением экстремальных морозов в Казахстане люди начали искать метода согревания. Одни из многих граждане применяют купание в проруби. Дело в том, что когда на улице мороз в -40 градусов, под водой относительно теплее. Уникальное видео из города Аягоза получило огласку в Сети.

На кадрах показано, как один из жителей Казахстана проявляет смелость и ныряет вглубь проруби. Все увиденное на мониторе может полностью шокировать зрителя, ведь раздеться до нижнего белья при таких минусовых температурах сможет не каждый человек. Есть мнение, что речная или озерная ледяная вода лечит от многих болезней. Но с наступлением глобальных морозов население категорически не мчится сразу в аптеку.


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