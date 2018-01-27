В Лондоне иномарка врезалась в остановку, трое подростков погибли

Вчера, 20:32

Иномарка на большой скорости сбила троих подростков на остановке в Лондоне. 28-летний водитель навсегда оборвал жизнь молодых людей, так как спасти их не удалось.

Аudi черного цвета, который практически летел на проезжей части, врезался в павильон остановки для общественного транспорта. Это ДТП случилось в Лондоне. Как пишут западные СМИ, в момент аварии за рулем иномарки сидел 28-летний водитель. Причины, по которым автомобиль стал неуправляемым, пока неизвестны. В этом направлении работают технические эксперты. Когда Аudi влетел в павильон остановки общественного транспорта, там находились трое подростков.

Они не успели убежать, и автомобиль сбил их. Хотя на место происшествия немедленно прибыли медики, спасти жизнь пострадавшим не удалось. Все трое погибли через несколько минут после столкновения. Сам водитель также получил некоторые травмы. Он доставлен в больницу, назначены спецэкспертизы. Как только его здоровье подправят врачи, он будет передан правосудию.