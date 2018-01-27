Суровый сталевар на видео засунул руку в расплавленный металл

Вчера, 21:05

В Сети появилось в общем доступе видео, на котором видно, как суровый сталевар засунул руку в расплавленный металл. Информацию сообщает издание Daily Mail. На кадрах запечатлены армянские рабочие.

Издание Daily Mail рассказывает о судьбе сталеваров из Армении. Мужчины демонстрируют на видео, как им приходится работать с опасными расплавленными металлами каждый день. На видео попал кадр, когда голыми руками один из сталеваров испытывает судьбу, проводя пальцами под струей раскаленной жижи.

После шокирующего кадра экспериментатор демонстрирует руку, которая, как ни странно, осталась целой и невредимой. Этот феномен или фокус получил в науке название эффект Лейденфроста.

Суть его состоит в том, что жидкость на поверхности руки в случае контакта с более горячим телом создает изолирующий слой пара. Такой нюанс позволяет сберечь руки от повреждений.