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Круиз по местам из Гарри Поттера появится на Темзе

Вчера, 19:24

На Темзе в Великобритании скоро появится новое развлечение. Компания Barge Lady Cruises анонсирует старт круиза по местам из Гарри Поттера. Также можно будет побывать в местах, которые вдохновляли Джоан Роулинг на написание книг о мальчике-волшебнике.

Темза в Британии может стать главным и любимым местом для фанатов Гарри Поттера. Причиной такому повороту событий станет анонсированный запуск круиза по местам мальчика с волшебной палочкой. Взять на себя такую ответственность выразила желание компания Barge Lady Cruises.

Известно, что поездка будет рассчитана на 6 дней. За это время можно будет познакомиться с локациями к фильму и местами, которые стали идейными вдохновителями для писательницы автора книг о Поттере. Стартует круиз в Лондоне, далее озеро Вирджиния-Уотер, улица Пикет Пост Клоус и колледж Крайст Черч в Оксфордском университете. Все эти объекты архитектуры задействованы были при создании книг и фильмов по Гарри Поттеру.


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