В Польше корова убежала от смерти на ферме к зубрам

Вчера, 18:51

В Польше в ноябре 2017 года пропала корова с фермы. Оказалось, что беглянка, которую собирались забить, выбралась через дыру в заграждении и находится в среде обитания зубров. Биологи заявили, что корова хорошо выглядит, и жизнь в стаде диких животных ей пошла на пользу.

Польский фермер лишился крупного рогатого скота. Речь идет о самовольном побеге коровы через заграждение. После ухода из дома животное прибилось к дикому стаду зубров. На фотографиях, сделанными биологами, брошенный фермер распознал свою буренку. Однако вернуть беглянку назад не представляется возможным, ввиду кочевания стада зубров. По мнению ветеринаров и биологов, корова хорошо выглядит. Следы бойни на ней отсутствуют.

К слову, в Британии хозяева обнаружили сбежавшую черепаху спустя полгода. Питомец по имени Таллула пропала в июле 2017 года. Нашли свою любимицу мать и дочь во дворе школы под кустами, на расстоянии 322 метров от дома.