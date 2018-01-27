Бразильский гинеколог «порвал» сеть танцами с беременными пациентками

Вчера, 17:39

Бразильский акушер-гинеколог буквально «порвал» сеть исполнением зажигательных танцев со своими пациентками. Он полагает, проявление ими подобной физической активности помогает уменьшению боли при родах.

В сети уже размещено видео его нескольких танцев. Правда, он не устраивает массовки, а танцует с каждой из беременных самостоятельно. При этом используется разная музыка и разные стили танцев, но большинство из них – зажигательны. После того, как он выложил ролик в своём аккаунте в Instagram, просмотры идут сотнями тысяч.

Фернандо не одинок в своём мнении о полезности танцев для беременных. Подобное считается целесообразным и его коллегами из США. По их утверждению, осуществление будущей матерью танцевальных движений помогает ребёнку более быстро и безболезненно проследовать родовыми путями.

Помимо того, танцевальные «па» отвлекают рожениц от переживаний, связанных с предстоящим процессом и предшествующей этому боли.