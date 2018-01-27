VistaNews.ru


19-летняя англичанка с лицом двухлетнего ребенка продолжает радоваться жизни

Сегодня, 16:27

В Великобритании 19-летняя девушка имеет вид двухлетнего ребенка. Это событие шокирует многих, но сама англичанка считает себя уникальной личностью.

 Юная леди Джорджия Ранклин неизлечимо больна, у девушки редкая форма дисплазии скелета. Именно эта болезнь заставляет англичанку выглядеть внешне в 19 лет, как двухлетний малыш. Но это обстоятельство не стало преградой для хорошего настроения и целеустремленности в жизни. Джорджия практически на всех фото с улыбкой на лице. Она сообщила СМИ о том, что заболевание досаждает постоянными болями в костях.

Они не прекращаются даже на минуту, начинаясь с самого утра и до поздней ночи. Но это не уменьшило жажду к жизни. 19-летняя Джорджиа сейчас не ходит ногами, с 13 лет она на инвалидной коляске. К сожалению, вылечить девушку нельзя, эта патология неизлечима. Она живет с родителями, при всех неудобствах намерена исполнить свои цели в жизни.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.