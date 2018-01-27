19-летняя англичанка с лицом двухлетнего ребенка продолжает радоваться жизни

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В Великобритании 19-летняя девушка имеет вид двухлетнего ребенка. Это событие шокирует многих, но сама англичанка считает себя уникальной личностью.

Юная леди Джорджия Ранклин неизлечимо больна, у девушки редкая форма дисплазии скелета. Именно эта болезнь заставляет англичанку выглядеть внешне в 19 лет, как двухлетний малыш. Но это обстоятельство не стало преградой для хорошего настроения и целеустремленности в жизни. Джорджия практически на всех фото с улыбкой на лице. Она сообщила СМИ о том, что заболевание досаждает постоянными болями в костях.

Они не прекращаются даже на минуту, начинаясь с самого утра и до поздней ночи. Но это не уменьшило жажду к жизни. 19-летняя Джорджиа сейчас не ходит ногами, с 13 лет она на инвалидной коляске. К сожалению, вылечить девушку нельзя, эта патология неизлечима. Она живет с родителями, при всех неудобствах намерена исполнить свои цели в жизни.