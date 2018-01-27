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Племянник короля Саудовской Аравии сидит под арестом в золотых апартаментах

Сегодня, 15:08

Один из родственников короля Саудовской Аравии принц Аль-Валид бин Талал, заподозренный дядей и двоюродным братом в коррупции, ждет своей дальнейшей участи, находясь под арестом. Опального принца содержат не в СИЗО, а в золотых апартаментах элитного столичного отеля Ritz Carlton.

Еще в начале осени прошлого года весь мир облетело известие об аресте 11 принцев и некоторых официальных лиц Саудовской Аравии, заподозренных в неприкрытой и глобальной коррупции. Санкционировал арест своих родственников сам король и его старший сын, возглавивший антикоррупционное ведомство. Аль-Валид бин Талал имеет в своих активах более 17 миллиардов долларов, может быть, поэтому не жалуется на содержание под стражей в так называемых золотых апартаментах.

Принц скромно употребляет в пищу вегетарианские блюда, которые ему готовит в гостиничной кухне личный повар. В перерывах между молитвами Аль-Валид усиленно занимается в спортзале и смотрит телевизор. Тем временем, идет следствие и готовится обвинительное заключение. Эксперты считают, что наказанием для принца станет лишение львиной части личных средств в пользу королевской казны.


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