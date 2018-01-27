Двое чехов объехали планету на старой советской «копейке»

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Двое жителей провинциального поселка Чехии совершили кругосветное путешествие, которое длилось без малого год. Для своего эпохального вояжа Филипп Вогел и Петр Явурек использовали легендарный советский автомобиль ВАЗ-2101, названный в народе «копейка».

По словам путешественников, они купили «Жигули» 42-летней давности буквально «за копейки». Затем в течение нескольких месяцев приводили автомобиль в порядок, модернизировали его и готовили к пробегу в десятки тысяч километров. Друзья и родственники не верили, что молодые энтузиасты осуществят свой амбициозный план кругосветного путешествия, но фортуна оказалась на стороне путешественников.

Вогел и Явурек за 10 месяцев объехали более 30 стран, почти на всех континентах планеты. Иногда возникали трудности бюрократического характера, как, например, перед въездом на территорию США. В Латинской Америке чехи потерпели две аварии, однако все закончилось благополучно. По возвращению на родину молодые люди сразу пошли на избирательный участок, где проголосовали во втором туре выборов президента.