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Опрос: Британцы занимаются сексом в среднем 19 минут

Сегодня, 01:15

Социологическое исследование одного из профильных интернет-ресурсов в Великобритании показало, что продолжительность полового акта жителей Соединённого королевства составляет в среднем 19 минут. О своей статистике в сексе рассказали порядка четырёх тысяч британцев.

Участника опроса также предложили уточнить, сколько времени при этом занимает прелюдия. Выяснилось, что на предварительные ласки жители Великобритании тратят в среднем 10 минут из 19. Почти половина респондентов (52%) призналась, что такой показатель их вполне устраивает. При этом 23% мужчин и 29% женщин заявили, что недовольны средней продолжительностью своего полового акта.

Ранее учёные поинтересовались у женщин относительно идеальной, по их мнению, длительности секса. Средний показатель составил порядка 26 минут. В то же время большинство участниц опроса признались, что не могут достичь желаемого показателя со своими партнёрами.


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