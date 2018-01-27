Адвокаты США проголосовали за законопроект № 666 про запрет секса с животными

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Американская адвокатура поддержала законопроект 666 о запрете совокупления с животными. В штате Висконсин состоялся ряд парламентских слушаний в сторону принятия дела, которое предусматривает вышеупомянутый запрет.

На данный момент в Висконсине нельзя привлекать людей к ответственности, если произошёл контакт с животным без заметных травм. Законопроект, который намерены внести власти, будет означать штраф за акт зоофилии. Сторонники данного материала вспоминают историю с 54-летним американским жителем, которая произошла в их штате.

Тогда мужчина неоднократно насиловал лошадей, но в тюрьму так и не попал. Отмечается, что на то время суд принимал факты полового сношения с животными, но не придавал особого значения в силу отсутствия нужных законов для решения таких проблем.