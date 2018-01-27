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Бой льва со слонихой попал на видео

Сегодня, 12:17

Бой льва и слонихи сняли на видео. Это было спасение маленького слонёнка матерью из лап охотящегося хищника. Данный инцидент произошёл в заповеднике Самбуру.

Ролик снял специалист по сьёмкам дикой природы Мэтт Брирли. Оператор зафиксировал, как на слонёнка-малыша неожиданно выпрыгнул лев. Но большая слониха не растерялась и сразу выдала рёв в адрес хищника и отогнала его в сторону. Как говорит Брирли, смелой слонихе 17 лет. Её зовут Наблус, и это её первое потомство.

Африканский слон является самым крупным наземным млекопитающим в мире. Самым злым врагом для этих животных считается человек, который убивает их ради добычи ценных бивней.


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