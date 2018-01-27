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В Оксфорде одобрили создание для студентов унисекс-туалетов

Сегодня, 11:41

В Оксфорде одобрили создание для студентов унисекс-туалетов, которые будут считаться гендерно-нейтральными. Более других за это ратовали учащиеся, являющиеся представителями ЛГБТ-сообществ.

 Было проведено тайное голосование. В результате него 80% участвовавших высказались за то, чтобы обычные туалеты с буквами «Ж» или «М» заменить на унисекс-аналоги.

Эйлид Уилсон, имеющий нетрадиционную секс-ориентацию, полагает, что произошла не только смена вывесок на туалетах, но нечто намного более значимое.

С его слов, руководством Оксфорда признаны права, которыми должны обладать трансгендеры, лесбиянки и геи. Он надеется, что это хорошее начинание продолжится и в других учебных заведениях Британии.

В то же время не все студенты Оксфорда отнеслись к нововведению с подобным восторгом. Многие сообщают, что будут чувствовать смущение и неудобство в связи с необходимостью пользоваться тем же туалетом, что и противоположный пол.


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