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В Гонконге строители откопали бомбу времен Второй мировой войны

Вчера, 23:30

Сегодня в деловом центре Гонконга рабочие, строящие очередную ветку городского метро, наткнулись на металлический предмет, вызвавший вполне объяснимые подозрения. Приехавшие на место происшествия взрывотехники констатировали, что находкой является неразорвавшаяся авиационная бомба.

В настоящее время происходит экстренная эвакуация жителей близлежайших кварталов. Дело в том, что полутораметровая авиабомба обладает большой мощностью и ее взрыв грозит значительными разрушениями в радиусе до 500 метров. Как сообщают источники, принято решение вызвать контролируемый взрыв, потому как безопасно извлечь снаряд из грунта не представляется возможным.

Историки утверждают, что с большой долей вероятности, найденная бомба была сброшена японскими военно-воздушными силами во время бомбардировки Перл-Харбора зимой 1941 года. Тогда императорские войска начали массированные атаки на оккупированный впоследствии Гонконг. Работы на месте происшествия продолжаются.


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