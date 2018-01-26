Полиция Канады считает убийством смерть главы фармкомпании Apotex и его жены

Вчера, 22:50

Миллиардера, главу фармкомпании Apotex Барри Шермана и его супругу Хани обнаружили мёртвыми в подвале собственного дома в Торонто. Полиция Канады нашла в их смерти признаки умышленного убийства, информирует телерадиокомпания CBC.

Тела супругов Шерманов первым обнаружил их агент по недвижимости 15 декабря минувшего года. Итоги вскрытия показали, что причина смерти - удушение. Полиции смерть миллиардера и его жены показалась изначально подозрительной, родственники погибших наняли частных детективов для расследования.

Телеканал CBC, ссылаясь на свои источники, информирует, что в убийстве Шерманов могли фигурировать несколько человек. Ведётся дальнейшее расследование. Барри Шерман основал фармацевтическую компанию Apotex в Канаде, они с супругой славились своей благотворительностью. Состояние семьи достигало примерно 4,77 млрд долларов, по данным СМИ.