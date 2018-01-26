VistaNews.ru


Премьер Канады удивил форум ВЭФ носками с «жёлтыми уточками»

Вчера, 22:25

Премьер Канады, которым ныне является Джастин Трюдо, удивил форум ВЭФ, проводимый в Давосе, своими носками с «жёлтыми уточками». Именно такой рисунок был нанесён на его предмете мужского гардероба.

 СМИ не преминули обратить на это своё внимание. Тем более, что Трюдо и ранее был замечен в том, что отдаёт предпочтение носкам, которые имеют не вполне приличествующую политикам раскраску.

В этот раз носки канадского премьера была украшены уточками жёлтого цвета. Ранее он уже был замечен в том, что надел на ноги этот предмет мужского гардероба, который имел розовый оттенок. Впрочем, как сообщила Ангела Меркель, ей это даже понравилось.

Ранее Трюдо уже был «пойман» СМИ разных стран в момент, когда на его носках были изображены лоси, листья и черепа. Когда на них нанесены разноцветные полоски, журналисты уже не обращают на внимания.

В то же время, они не забывают и о случае, когда минувшей осенью политик из Франции встретился с Кристиной Лагард, возглавляющей МВФ. Тогда на его носках было изображение персонажа из «Звёздных войн», носящего имя Чубакка.

 Француз не комментирует, почему он отдаёт предпочтение оригинальности именно этой части своего гардероба. Также он не сообщает, почему пользуется этим при официальных встречах с лицами, занимающими высокие посты.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.