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В Париже посетителей зоопарка эвакуировали из-за побега 50 бабуинов

Вчера, 22:01

В Венсенском зоопарке Парижа пришлось эвакуировать всех посетителей из-за побега из вольеров около 50 бабуинов. Данные сведения передаёт издание Parisien, ссылаясь на информацию от сотрудников заведения.

С утра в пятницу один из служителей зоопарка обнаружил бабуина в служебном коридоре. Немедленно после этого всех посетителей проводили на выход, а зверинец закрыли. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также трое специалистов с транквилизаторами. Примерно 50 бабуинов выбрались на свободу, почти всех переловили и водворили на место, только 4 особи пока гуляют где-то на свободе, по сводке из Twitter зоопарка.
На время операции по поимке разбежавшихся животных зоопарк охраняли по периметру, а также перекрыли движение на близлежащих улицах.


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