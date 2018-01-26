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В Индии врачи достали из легких кашляющей девочки лампочку

Вчера, 20:25

В одной из клиник Индии доктора нашли лампочку внутри легких пациентки. Девочка случайно глотнула маленький диод во время игры с мобильным телефоном. Родителей насторожил внезапный кашель малышки.

Шокирующий случай произошел на территории Индии, в городе Чиплан. Родители маленькой Арибы Хан заметили странные симптомы у девочки. Ее мучил удушливый кашель, тревожила лихорадка, была температура. Ребенка немедленно показали докторам клиники. После осмотра специалистами педиатрии пациентка была направлена на специальную процедуру УЗИ. Именно так они увидели в легких кашляющей Арибы посторонний предмет, примерно двухдюймовой длинны. После проведенного хирургического вмешательства инородное тело было извлечено.

Им оказалась диодная лампочка. Девочка глотнула предмет, когда играла с мобильным телефоном. Медики предупредили всех родителей о том, чтобы те были осторожны в выборе игрушек для своих маленьких деток. Желательно не оставлять их без присмотра во время гуляний, чтобы не было похожих ситуаций.


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