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В Италии модель выставила девственность на торги в Сети и передумала

Вчера, 20:11

Фотомодель из Италии решила немного поправить свое финансовое положение, выставив свою девственность на торги в Сети. После некоторого времени девушка изменила свои планы, мотивируя тем, что она просто передумала.

Девушка по имени Николь опубликовала в Сети оригинальное сообщение. Она решила продать свою невинность за определенную сумму. 18-летняя красавица из Италии известна общественности, как фотомодель. После публикации столь пикантного объявления на девушку обрушилась масса звонков от желающих провести с ней первую ночь любви.

Ей предлагали разные суммы, но потом модель резко передумала и удалила свое объявление с торгов в интернете. Причину такого шага Николь увидела в том, что известие о ее намерениях дошли к родителям. В итоге мать и отец получили настоящий шок. Также она сообщила, что очень хотела узнать настоящую цену своей девственности.


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