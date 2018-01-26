Мужчина развёлся с женой из-за любви к мастурбации

Вчера, 18:38

В США 50-летний мужчина в интервью признался, что ему очень нравится мастурбировать и поэтому он развёлся со своей женой. Его «сеансы» мастурбации могут длиться до 15 часов.

50-летний Генри в одном из интервью рассказал, что по молодости он женился и в браке прожил 12 лет. Вся супружеская жизнь казалась ему очень скучной, и поэтому он развёлся с женой. Женщина не могла удовлетворить его сексуальные желания. Как выяснилось позже, Генри просто любит мастурбировать и тратит на это много времени. В среднем, его сеансы длятся от 15 минут до 15 часов. Врачи считают, что мастурбация дольше часа уже является вредной для мужского организма.

«Я сам себе порно», - заявил 50-летний Генри. Он не смотрит эротические фильмы, потому что сам в голове представляет картинку, которая его возбуждает. Несмотря на свой возраст, мужчина по-прежнему чувствует себя хорошо и наслаждается половой жизнью. С 35 лет у него не было женщины, но мужчина считает, что от них только беды и в США уже успел открыть уроки мастурбации. Студентами его школы стали порядка 20 человек.