Половина больных просят совета у «доктора Интернета»

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Как оказалось, половина всех больных, зарегистрированных в мире, просят совет у «доктора Интернета». Специалисты связывают это с недоверием, которые на планете всё больше начинают высказывать медикам.

Исследование показало, что 46% заболевших людей обратились за советами по своему выздоровлению совсем не к медикам, как было ранее. Они «отправились» в Интернет, где, как они полагают, рекомендации являются опробованными на себе и более действенными. Помимо того, они бесплатны, что также немаловажно.

Такие данные получены немецкими специалистами. Ранее, подавляющее большинство заболевших шло к врачам. Ныне ситуация изменилась. Люди, в почти половине случаев, предпочитают общаться со своими коллегами по несчастью. Они «идут» в Сеть и пытаются найти решение своих проблем там. В подавляющем большинстве запросов содержатся просьбы о получении информации, какие лекарственные препараты в том или ином случае являются наиболее действенными.

Более того, интересным фактом является также то, что 62% из тех, кто посетили врачей и оплатили их услуги, проверяют полученную от медиков информацию во всемирной паутине. При этом исследователи установили, более половины, обратившихся к помощи «доктора Интернет», вполне удовлетворены результатами воздействия на их организм почерпнутой в Сети информации.