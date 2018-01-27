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В США застуканная женой любовница притворилась секс-роботом

Сегодня, 04:45

В Сети появилось видео разоблачения американца в измене. Жена, вернувшись домой, застукала любовницу. Однако разоблаченная женщина притворилась секс-роботом. Видеозапись покорила пользователей в США.

В Сети появилось видео, на котором раскрыт секрет измен американца своей жене. Он пригласил в гости домой любовницу, а внезапно пришедшая жена в ярости устроила скандал.

Однако изменщик разыграл спектакль, в котором выставил приглашенную даму секс-роботом. Идея повеселила всех, кроме обманутой жены. О состоянии здоровья мужа-ловеласа данных нет.

К слову, ученые из США исследовали взаимосвязь между группой крови и дисфункцией у мужчин. Так, проблемы с потенцией наступают после 40 лет у всех подопытных добровольцев. Однако мужчины с первой группой крови оказались здоровее остальных исследованных.


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