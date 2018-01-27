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Проститутки Таиланда могут к 2030 году затопить Бангкок. К такому выводу пришла исследовательская группа, изучающая, как влияет всё увеличивающееся количество борделей на уровень грунтовых вод.

Согласно данным, приведённым специалистами, уровень грунта в Бангкоке, вследствие этого, ежегодно понижается, приблизительно, на 10 см. Это может вызвать затопление тех районов Таиланда, где, преимущественно, и расположены так называемые массажные залы. Далее последует затопление других бангкокских районов. Как сообщается, существенное затопление города может стать реальностью уже в 2030 году.

Проведённая проверка показала, чтобы не платить за оказание коммунальных услуг, увеселительные заведения пользуются грунтовыми водами, а не централизованной системой по водоснабжению.

Это ведёт к опусканию грунтов, на которых расположен город. Помимо того, дополнительным фактором риска служит и то, что морской уровень, вследствие того, что происходит глобальное потепление, постоянно повышается. Всё это, как полагают учёные, уже в ближайшем времени приведёт к затоплению значительной части Бангкока.

В то же время проституция не является в Таиланде легализованной. Хозяева борделей платят мзду властям, а те закрывают глаза на то, что она не только существует, но и развивается расширенными темпами. Это повышает доходы страны от прибытия секс-туристов.