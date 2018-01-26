В Швейцарии туристы 6 дней просидели в холодной «адской пещере»

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Спасательная служба кантона Швиц (Швейцарии) рассказала уникальную историю спасения восьмерых туристов, 6 дней просидевших в пещере Хеллох, называемой в народе «адской». Из-за поднявшегося уровня воды невольным пленникам не удавалось покинуть холодную ловушку.

21 января 8 туристов в возрасте от 25 до 55 лет пошли рассматривать «адскую» пещеру Хеллох, расположенную в Альпийской горной системе. Из-за неблагоприятных погодных условий, спровоцировавших резкое повышение уровня воды, путешественники не смогли вовремя покинуть пещеру. Как итог, группа мужчин оказалась заблокированной в холодной ловушке в долине реки Муота. Лишь в ночь на 26 января группе спасателей швейцарского кантона Швиц удалось вызволить туристов. Все они живы-здоровы.

В настоящее время все герои уникальной истории спасения отправились по домам. Отметим, «адская» пещера Хеллох считается одной из самых протяженных в мире.