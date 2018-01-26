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Илон Маск может запустить в продажу огнемёты

Сегодня, 12:33

Американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск якобы анонсировал начало продаж огнемётов. Соответствующее заявление он сделал в своём микроблоге в Twitter после того, как количество проданных кепок The Boring Company достигло 50 тысяч экземпляров.

В декабре миллиардер объявил, что начнёт реализацию огнемётов, если ему удастся реализовать указанное количество головных уборов с брендом данной компании. Позже пользователи обнаружили, что на сайте boringcompany.com появился раздел flamethrower («огнемёт»), где при вводе пароля flame («пламя») демонстрируется концепт огнемёта. Позже, впрочем, пароль был изменён. И вот теперь сам Маск в своём twitter-аккаунте сообщил, что кепки проданы, настал черёд выполнять обещания. По мнению бизнесмена, новый товар придётся по душе детской аудитории. Ожидается, что цена одного экземпляра составит порядка 600 долларов, а старт продаж состоится в апреле.

Илон Маск выступил в поддержку The Boring Company после того, как компания согласилась профинансировать строительство тоннеля под Лос-Анджелесом. Проект подземной скоростной магистрали длинной 10 км бизнесмен анонсировал несколько дней назад.


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