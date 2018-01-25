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В Китае подросток взлетел на воздух от взрыва петарды в канализации

Вчера, 22:10

В Китае подросток решил экстремально отпраздновать праздник Нового года. Мальчик забросил в канализацию зажженную петарду, и его от взрыва отбросило на несколько метров по воздуху.

В настоящее время китайские жители празднуют Новый год. Один из юных представителей населения также мастерски подготовился к празднику. Подросток предварительно приобрел петарду и забросил ее в канализацию посреди города. Это событие происходило на глазах взрослых прохожих, которые даже не остановили действия мальчика, при этом рядом находились другие дети, которые могли получить травмы. Зажженная петарда в канализации спровоцировала взрыв метана. От вырвавшейся из люка ударной силы подросток отлетел в воздухе на расстояние примерно трех метров.

Очевидцы, которые видели все в подробностях, успели заснять его полет над землей на камеру смартфона и выложили в социальную сеть для обзора. Видеоролик получил массу просмотров, в комментариях возмущаются по поводу того, что ребёнка не остановили при совершении такого опасного для здоровья поступка.


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