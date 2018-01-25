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В Германии эвакуировали более 10 тыс. человек из-за бомбы в 500 кг

Вчера, 21:22

В городе Бохум, на западе Германии, во время стройки обнаружили 500-киллограмовую бомбу. Более 10 тыс. человек эвакуированы за пределы опасной территории.

 На странице муниципальных властей в Twitter опубликовали сообщение, в котором сообщили, что примерно до 12 тысяч человек были эвакуированы из центра города. В здании городской ратуши, во время проведения строительных работ, нашли взрывчатку, в полтонны весом. Всех, находящихся в здании, сразу же вывели. В радиусе 250 метров от строения всех жителей вывезли в безопасные места. Офисные здания и торговые предприятия закрыты.

Проведя эвакуацию, специалисты готовятся провести контролируемый подрыв бомбы. Специалисты-взрывотехники сообщили, что взрывчатка оснащена кислотным взрывателем.


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