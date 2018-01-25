«Сатана наступает»: Экзорцист из Ирландии сообщил о росте «демонической активности»

Вчера, 20:55

Увеличить число служителей католической церкви, отвечающих за изгнание из людей дьявола, призвал ирландский экзорцист Пэт Коллинз. Борец с тёмными силами бьёт тревогу и заявляет, что в стране стремительно растёт «демоническая активность».

По словам мужчины, несколько лет назад в Ирландии внезапно резко повысился спрос на услуги экзорцистов. Специалисты по данному профилю, по словам Коллинза, уже просто не справляются с наплывом одержимых людей. При этом представителей церкви, которые скептически относятся к его заявлениям, ирландец называет «оторванными от реальности». Он признаёт, что многие люди ошибочно считают себя «демонозависимыми», но при этом подчёркивает, что большинство обращающихся действительно нуждаются в оказании помощи и не получают её по ряду причин.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве открылась первая школа экзорцизма. Учеников здесь будут обучать грамотно бороться с силами зла, изгонять бесов в каждом конкретном случае из людей или предметов.