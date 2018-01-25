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В США над магистралью заметили огромный НЛО

Вчера, 18:28

В США над одной из главных магистралей заметили огромный НЛО. Автор записал ролик и опубликовал его в YouTube, собрав свыше 10 тысяч просмотров за несколько часов.

Инцидент произошёл 25 января. Очевидец акцентировал внимание на том, что над лесом в США появился огромный НЛО, который парил в воздухе несколько минут. Уфологи посчитали, что таким образом пришельцы собирали информацию с окружающей местности. Ранее подобные объекты уже замечали в штате Оклахома и Техасе.

При этом, корабли пришельцев имели такую же форму. Охотники за НЛО уверены, что инопланетяне хотят узнать не только о поведении землян, но и об их инфраструктуре, а также политике, культуре и традициях. Видеоролик был раскритикован зрителями. Они в основном считают, что это монтаж. Напомним, что ранее НЛО в форме презерватива был замечен на Аляске.


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