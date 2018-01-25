На Аляску прилетел НЛО в форме презерватива

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24 января в штате Аляска был обнаружен корабль пришельцев. НЛО спиралевидной формы, напоминающей детскую соску или же презерватив, летал в горной местности более 5 минут. Очевидцы запечатлели произошедшее и опубликовали ролик в YouTube.

Уфологи считают, что инопланетяне останавливаются в такой местности, потому что там меньше всего население на Земле. Стоит отметить, что Аляска и отдалённые города Южной Америки и Африки больше всего подходят под предположения уфологов. Пользователи YouTube подчеркнули, что НЛО напоминает им корабль пришельцев в виде соски или презерватив. Он крутился вокруг своей оси на протяжении 10 минут, после чего улетел в неизвестном направлении.

Из какого именно материала был сделан корабль на данный момент неизвестно. Некоторые предполагают, что корпус создан из аналога земного металла, приблизительно стали 45. Охотники за НЛО считают, что пришельцы после Аляски отправились в Северную Америку.